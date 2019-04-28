«الداخلية» تستعرض مبادرات «عام التسامح»

المصدر: أبوظبي- وام

استعرضت اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية في عام التسامح باجتماع لها، ترأسه اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة رئيس اللجنة العليا سير العمل بالمبادرات الريادية، التي أطلقتها الوزارة في «عام التسامح» والمبادرات التي يجري العمل بها وتنفيذها منذ بداية العام خلال التوقيتات الزمنية المحددة لها.

وأكد اللواء الخييلي أن ما يتم تنفيذه من مبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة يعتبر امتداداً لإرث ديننا الحنيف وتقاليدنا العريقة وما تعلمناه من قيادتنا الحكيمة بدءاً من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو تأكيد لعمل مؤسسي مستدام تقوم به- ولا تزال- وزارة الداخلية بحرفية عالية.

كما أقر اجتماع اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية في «عام التسامح» عدداً جديداً من المبادرات التي اقترحها أعضاء اللجنة والمقدمة في بعضها من الإدارات الشرطية، بحيث تعزز هذه المبادرات من تحقيق الأهداف الرئيسية لهذا العام وتعمل على تعزيز هذا القيمة الإنسانية وتجذيرها في مجتمع الإمارات، ومن بينها مبادرات تستهدف المجتمع والعاملين والقطاع النسائي وفئة الأطفال وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.