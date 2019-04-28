مجلس شباب «الصحة» يرسخ ثقافة الابتكار

المصدر: دبي - وام

نفّذ مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع خمسة برامج ومبادرات منذ مطلع عام التسامح، حيث تعد هذه المبادرات امتداداً للبرنامج الذي تم إعداده من منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحثّ سموه المستمر على الابتكار وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. ويرتكز برنامج مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي يأتي ضمن خطط عمل الوزارة الرامية إلى تعزيز التواصل الفكري البناء القائم على تبادل الخبرات العملية والمهنية في عدة محاور أساسية أهمها تشجيع الإبداع والتميز في جميع الممارسات وصقل الخبرات العملية في مختلف المجالات.

تأهيل

وتم تصميم برنامج «تطوير كفاءات شباب الوزارة»، وهو أول برنامج من نوعه على مستوى الشرق الأوسط أسسته الوزارة لقادة شباب المستقبل في مجال الصحة بهدف تأهيل قيادة شابة قادرة على نقل الوزارة نحو المستقبل، حيث يضم البرنامج 12 شاباً وشابة من موظفي الوزارة.

كما تم إعداد منصة الواقع الافتراضي - الذكاء الاصطناعي «Virtual Museum» - وهي عبارة عن برنامج ينفذ بطريقة عرض ثلاثية الأبعاد - على هيئة متحف افتراضي بطريقة حديثة يستشرف المستقبل لتشجيع طلبة الثانوية العامة والأطباء بضرورة التخصص في جميع المجالات الطبية والتمريضية، دعماً لاستراتيجية الدولة لعام 2021.

60 دقيقة

وتمثل فعالية «60 دقيقة مع ملهم» إحدى خطوات رسم طريق للمسار المهني والوظيفي لدى شباب الوطن وإطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات الناجحة التي أثمرت لتسهم في بلورة قصص نجاح متوالية تحفز شباب الوطن على تكرارها، حيث يأتي تنفيذ هذه الفعالية على امتداد العام الجاري تأكيداً على دور الشباب المحوري في الدولة وبناء أساس معرفي وطني لشباب الإمارات، كونهم القوة القادرة على إحداث التأثيرات الإيجابية في المجتمع.