مستشفى المفرق يستقبل 175 مريض تصلب لويحي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبلت عيادة التصلب اللويحي المتعدد في مستشفى المفرق أحد أكبر العيادات في إمارة أبوظبي ما يقارب 175 مريضاً العام الماضي معظمهم من فئة الشباب.

ونظم مستشفى المفرق، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ملتقى مرضى التصلب اللويحي المتعدد بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، بمشاركة أطباء من مدينة الشيخ خليفة الطبية وكليفلند كلينك أبوظبي والمفرق للمساهمة في جمع مرضى التصلب اللويحي في إمارة أبوظبي وتقديم كل الدعم الذي هم في حاجة إليه. وأفاد الدكتور أحمد شاتيلا استشاري طب الأعصاب المشرف على عيادة التصلب اللويحي في مستشفى المفرق بأن الملتقى يهدف لجمع المرضى معاً في أجواء ودية، ومناقشة استفساراتهم الصحية ودعمهم معنوياً، مشيراً إلى ازدياد أعداد الشباب المصابين سنوياً، وأن الطب لا يزال في بحث مستمر عن الأسباب الحقيقية وراء الإصابة بهذا المرض .

شرح مفصل

وقدم الدكتور مصطفى شقرة، استشاري طب الأعصاب في مدينة الشيخ خليفة الطبية مقدمة عن التصلب اللويحي المتعدد، حيث أكد هذا المرض يعد أحد الأمراض المعقدة الذي يصعب فهمه بسهولة من قبل المرضى وأسرهم والمجتمع ككل، ولمساعدة الحضور في فهم هذا المرض تم تقديم شرح مفصل عن الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاجات المتبعة، لافتاً أنه حتى الآن لا يوجد علاج شافٍ لمرض التصلب اللويحي، وتركز العلاجات المتوفرة على تسريع الشفاء من هجمات المرض الحادة التي تعتمد على الكورتيزون أو الغسيل البلازمي.

وتطرقت الدكتورة أنطونيا سيساريلي، استشارية طب الأعصاب في كليفلند كلينك أبوظبي إلى العوامل المؤدية لحدوث مرض التصلب اللويحي، وأشارت إلى أن هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى الإصابة بالتصلب اللويحي، فكما أثبتت الدراسات أن نقص فيتامين «د» قد يزيد من فرص الإصابة إلى جانب السمنة والتدخين والعوامل الوراثية.

معتقدات خاطئة

أوضحت الدكتورة بياترس بنديتي، استشارية طب الأعصاب في كليفلند كلينيك أبوظبي، المعتقدات الخاطئة الشائعة عن مرض التصلب اللويحي المتعدد، وقالت: « يعتقد البعض أن التصلب اللويحي مرض دائم معيق لحركة المصاب، إلا أن أغلب المصابين لم يضطروا إلى استخدام الكراسي المتحركة أو العكاز».