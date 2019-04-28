«صحة دبي» تنظّم ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين، ملتقى علمياً لأصدقاء مرضى الزهايمر بهدف رفع الوعي المجتمعي ومساعدة مقدمي الرعاية على فهم طبيعة المرض، والتعرف على الطرق الآمنة للتعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وناقش الملتقى الذي شارك به نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين، إضافة إلى أخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي والتمريض، عدداً من المحاور المتعلقة بنظرة المجتمع للمرض، وكيفية التعامل مع المرضى، وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتعايشهم مع المرض، وتوضيح أسباب وأعراض وطرق الوقاية من المرض، وأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لمريض الزهايمر، وكيفية التعامل والتغلب على صعوبات البلع عند المرضى.

توازن

كما ناقش الملتقى أهمية الغذاء الصحي المتوازن للمريض، والطعام الصحي وأهمية النوم الكافي للوقاية من المرض، والسيطرة على الأمراض المزمنة لتفادي مضاعفاتها السلبية التي قد تتسبب في مرض الزهايمر، واستراتيجيات التكيف مع الاضطرابات السلوكية لدى مرضى الزهايمر، وأهمية برامج تحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر.

وتضمنت فعاليات الملتقى تقديم النصائح والإرشادات والاستشارات الطبية حول المرض، وأهمية تقبل الأهل للحالة المرضية وتقديم كل أشكال الدعم المعنوي والنفسي للحالة المرضية، واستعرض عددٌ من القائمين على رعاية المرضى ومقدمي الرعاية لهم تجاربَهم المختلفة في التعامل مع المرضى والتكيف مع الصعوبات المتعددة التي تواجههم وكيفية التعامل معها.