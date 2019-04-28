وزارة الدولة لشؤون «الوطني» تنشر ثقافة المشاركة السياسية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مجالس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، محاضرة بعنوان «المشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي» في مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، بحضور عبد الرحمن بن كامل الشامسي، رئيس مجلس ضاحية مغيدر، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ومجموعة من المواطنين.

وتحدّث في المحاضرة، التي استضافها مجلس ضاحية مغيدر، الدكتور أحمد المنصوري، المختص في القانون والعلاقات الدولية، عن دور الانتخابات والمشاركة فيها بتكريس نهج الشورى في الإمارات، من خلال تمكين المواطنين من الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

تفاعل

وتم خلال المحاضرة، التي حظيت بتفاعل كبير من الحضور، تسليط الضوء على دور المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق طموحات أبناء الوطن وآمالهم، من خلال مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن، وتسهم في تفعيل إسهامه في صون المنجزات والحفاظ على المكتسبات، ودفع مسيرة التنمية والبناء والازدهار التي تنعكس آثارها على إعلاء راية الوطن ورفاهية المواطن.

وقال الدكتور أحمد المنصوري إن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن من الركائز الأساسية في رؤى القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولذلك فإن إسهام المواطنين في عملية صنع القرار، عبر المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تمكين له من ممارسة اختصاصاته الدستورية، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة لجهود الحكومة في المضي قدماً بمسيرة الإنجاز والتميز في النهضة الشاملة، وصولاً إلى أن تكون دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة.

وثمّن المنصوري دور وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في تنمية الوعي السياسي لأفراد المجتمع، من خلال مبادرات مبتكرة تعزز التواصل المباشر مع فئات المجتمع المختلفة، وتسهم في تحفيزهم إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية، دعماً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقدم الدولة بثبات في المجالات كافة، وعلى جميع المؤشرات العالمية.

مسيرة

وتخلل المحاضرة العديد من المداخلات، إذ أشار الحضور إلى أهمية المبادرة في توفير حلقة تواصل مباشر مع أفراد المجتمع لتنمية وعيهم السياسي.