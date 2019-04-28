دار زايد للرعاية الأسرية تنظم فعاليات ومبادرات تراثية

العين ــ جميلة إسماعيل

نظمت دار زايد للرعاية الأسرية في منطقة العين، مساء أمس الأول، فعاليات وأنشطة تراثية وذلك في عزبة النباغ، مستهدفة الأبناء والشباب المنتسبين للدار. وتم عرض العديد من نماذج الحياة التقليدية القديمة والتي تتميز بأصالتها. إضافة إلى الفنون الشعبية، وعرض حي لإعداد القهوة العربية والأكلات الإماراتية التقليدية. حيث يأخذ طاقم الدار الإداري والوظيفي على عاتقه مهمة تنشئة أبناء وبنات الدار التنشئة الصحيحة، وتوعيتهم وغرس القيم والمبادئ النبيلة فيهم التي خطها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم المغفور له، بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال نبيل الظاهري مدير عام الدار لـ«البيان»: «تحرص الدار على تنظيم مثل هذه البرامج والمبادرات الخلاقة التي سيكون لها دور محوري في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة والمستقرة للأطفال المنتسبين إليها، وتسخير كل ما من شأنه بناء هذه اللبنة المهمة من المجتمع وتنشئتها التنشئة السليمة.