مفتشون لتقييم مخاطر العمل في المنشآت التعدينية بالفجيرة

Ⅶ الفجيرة - البيان

يواصل قسم الرقابة البيئية بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أداء مهامه في عقد التدريبات النظرية والعملية وبناء قدرات 21 مفتشاً بيئياً من قسم الرقابة، وذلك في إطار جهود المؤسسة في الارتقاء بعملية بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بقطاع التفتيش والرقابة البيئية، وتطوير مهاراتهم في الرقابة على القطاع التعديني بإمارة الفجيرة.

وتضمن الانعقاد الرابع من البرنامج التدريبي القيام بجولة ميدانية لإحدى المنشآت التعدينية في منطقة الحيل لتقييم مخاطر العمل في القطاع التعديني، وتم خلال الجولة الميدانية تقسيم المفتشين إلى ثلاث مجموعات، قاموا خلالها بتقييم وتحليل مخاطر العمل إلى ثلاثة أنشطة تعدينية، منها: أولاً المعدات ثم التحميل والتخزين.

وقال المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، إن هذه الجهود المبذولة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة ورؤيتها التي تركز على عملية تطوير مستويات مهارات كفاءاتها من مفتشي البيئة.