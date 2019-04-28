استعراض التقرير الإداري والمالي في «السلامة المرورية»

Ⅶ أبوظبي- البيان

عقدت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للسلامة المرورية اجتماعها، الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، بحضور أعضاء الجمعية، حيث تم مناقشة التقريرين الإداري والمالي للعام 2018.

وألقى المهندس صالح الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة رحب فيها بالحاضرين، مؤكداً أن الجمعية تواصل جهودها لتحقيق رسالتها السامية في نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز الوعي المروري، من خلال إنجاز البرامج والأنشطة العلمية والحملات التوعوية، على المستويين المحلي والدولي، وتتبادل الخبرات مع الجهات المعنية من مختلف الدول، ونقل أفضل التجارب والممارسات.

واستعرض العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام التقرير الإداري للجمعية، أكد فيه أهمية تكثيف العمل المشترك مع الجهات المعنية في الدولة، من خلال المشاركة في الحملات والمبادرات التي تطلقها تلك الجهات.