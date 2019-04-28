تواصل فعاليات «حرّك مركبتك بعد الحادث البسيط» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

واصلت القيادة العامة لشرطة عجمان فعالياتها لحملة «حرك مركبتك بعد الحادث البسيط» لتوعية سائقي المركبات، ومستخدمي الطرق بأهمية تحريك المركبة بعد وقوع الحوادث البسيطة، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية بتعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات: إن إطلاق الحملة جاء بهدف توعية الجمهور بضرورة تحريك المركبات من مسار الطريق في حالة وقوع الحوادث البسيطة، تجنباً لعرقلة حركة السير والتسبب بازدحامات مرورية خانقة، كما تهدف الحملة إلى ضمان انسيابية حركة السير لتعزيز سرعة زمن الاستجابة .

وأضاف المقدم الفلاسي أن تحريك المركبة يجب أن يتم في حالة الحوادث البسيطة، التي تخلو من الإصابات، وتخلو من الأضرار البليغة على المركبة .