فرسان الخير في «مالية عجمان» ينفذون مبادرة «حقيبتي»

المصدر: عجمان - وام

نفذ فريق فرسان الخير في دائرة المالية بعجمان بالتعاون مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة، مبادرة «حقيبتي» التي تأتي بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثالث، وذلك في إطار تشجيع الموظفين على المشاركة في العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية. وقالت مريم الظهوري رئيس الفريق إن مبادرة «حقيبتي» تنبع من الالتزام بالمسؤولية المجتمعية نحو فئات المجتمع كافة، بما يدعم الاستقرار الأسري، مضيفة إنها تأتي ضمن مجموعة متكاملة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رسالة الفريق الرامية إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى موظفي دائرة المالية.

وأشارت إلى أن المبادرة تمثلت في توزيع حقيبة تحتوي على المستلزمات والقرطاسية التي يحتاجها الطلاب بمدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة، وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم المدرسية من حقائب وقرطاسية وأقلام بهدف المساهمة في إنشاء جيل متعلم واعٍ يخدم وطنه ومجتمعه، إضافة إلى تخفيف العبء المادي عن كاهل ذويهم.

وأوضحت الظهوري أن فريق فرسان الخير يستعد لتنفيذ «لقمة خير» خلال شهر رمضان المبارك وذلك للعام الثالث على التوالي وذلك لنجاح المبادرة التي تعبر عن الروح الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات المتمسك دوماً بنهج العطاء والخير والتطوع.