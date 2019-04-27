محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ .. الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول الأميركي خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ومعالي علي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ، والوفد المرافق للمسؤول الامريكي.