محمد بن راشد يلتقي رئيس بيلاروسيا في بكين على هامش منتدى "الحزام والطريق"

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، على هامش مشاركة سموه على رأس وفد الدولة في الدورة الثانية لمنتدى " الحزام والطريق للتعاون الدولي " التي تختتم أعمالها اليوم في العاصمة الصينية بكين.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية في ضوء الحرص المشترك على دفع تلك العلاقات قدما في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتحفيز القطاع الخاص على اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والمسارات التي يمكن سلوكها نحو رفع العائد الإيجابي للشراكة البناءة بين الجانبين بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس لوكاشينكو فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتغير المناخي والحفاظ البيئي والتنمية، والاستفادة من الدروس المستفادة والتجارب الناجحة لدى الطرفين في تلك المجالات، بما يعزز الروابط القائمة بين الدولتين ويسهم في الأخذ بها إلى آفاق أرحب، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين لاسيما على الصعيد الاقتصادي انطلاقا من العلاقة المتميزة التي تجمع بيلاروسيا بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الشريك الاستراتيجي لها في المنطقة.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية بيلاروسيا عن بالغ تقديره للتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات والذي جعل منها نموذجا تنمويا رائدا، منوها بحرص الإمارات على الانفتاح على دول العالم وإسهاماتها كشريك مؤثر في جهود التنمية العالمية، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من فرص التعاون على شتى الصعد، لا سيما على مستوى التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين، وتطلعات بلاده للاستفادة من التجربة التنموية الإماراتية التي طالت كافة قطاعات الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية .