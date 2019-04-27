ضابط في شرطة دبي يفوز بجائزة BETT الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

فاز العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، بجائزة BETT الشرق الأوسط وأفريقيا عن فئة «رواد التغيير» في مجال قيادة التغيير في تحويل بيئة التعليم نحو التحول الذكي باستخدام التطبيقات الافتراضية في شرطة دبي.

جاء ذلك أثناء فعاليات قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا (BETT)، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، والتي أقيمت في الفترة من 22-23 أبريل 2019م، وبالتعاون مع مايكروسوفت. وضم المؤتمر أكبر تجمع في المنطقة لأكثر من 2500 من صانعي السياسات وقادة التعليم وخبراء التكنولوجيا والخبراء والمدربين الذين يقدمون حلولاً لتلبية احتياجات أصحاب القرار وصناع سياسات التعليم من خلال طرح برنامج القيادة الرشيدة.