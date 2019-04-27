وفد صيني يطّلع على خدمات مركز الشرطة الذكي

المصدر: دبي - البيان

قام قوانغ جينغ، نائب حاكم مقاطعة هوباي ومدير مكتب الأمن العام في المقاطعة والوفد المرافق له بزيارة مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة لامير.

واستمع قوانغ جينغ والوفد المرافق له إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي حصل على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل من دون تدخل بشري، ويقدم إلى مرتادي لامير كل الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

وأطلع الوفد على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الجنائية منها «إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر «بالفيديو كونفرنس» مع ضباط تحقيق يتحدثون لغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه».

كما اطلع الوفد الصيني على خدمات المركز الجنائية كخدمة عين الشرطة، والشكاوى العمالية، والإبلاغ عن شيك مرتجع، والتواصل مع الضحية، وأمن المساكن، وجرائم الإتجار بالبشر، والاستعلام عن البلاغات، ودعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الخدمات المرورية كدفع المخالفات، وطلب تغيير لون المركبة، وبحث الحالة المرورية، وإعادة إصدار تقرير حادث مروري.

كما واستمع الوفد لشرح عن خدمة الشهادات والتصاريح ومنها تصريح عمل ليلي، تصريح دخول جثمان، بحث الحالة الجنائي، طلب شهادة فقدان، شهادة لمن يهمه الأمر، شهادة براءة ذمة، تصريح إغلاق شارع، إلى جانب خدمات مجتمعية ومنها: خدمة الوظائف الشاغرة، خدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، وخدمة «طلب تأمين الفعاليات»، خدمة الشرطة السياحية، استعلام عن معثور، استلام معثور من الجمهور، وخدمات مرضى القلب.