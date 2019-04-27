شرطة أبوظبي توعّي 2000 عامل بمخاطر النصب الهاتفي

المصدر: أبوظبي-البيان

استفاد 2000 عامل بشركات في مدينتي غياثي والرويس من التوعية التي قدمتها مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، حول النصب الهاتفي والإلكتروني، وبعض النصائح القانونية،ضمن حملة «خلك حذر».

وتحرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع وتكثيف الجانب الوقائي، حفاظاً على التماسك الأسري والمجتمعي، وتعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان والاستقرار.

وتعرف العمال إلى أساليب النصب الهاتفي والالكتروني التي من أبرزها الجوائز الوهمية، ومحاولات إقناع الضحايا بإرسال مبالغ مالية لاستلامها، وحثهم على عدم الاستجابة لتلك المكالمات والرسائل. ودعت شرطة أبوظبي العمال إلى سرعة الإبلاغ عن أية مكالمات تثير شكوكهم بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828 أو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة: https://www.adpolice.gov.ae/en/aman/Pages/default.as