المجلس الأعلى للطاقة بدبي يُطلق جائزة الإمارات للطاقة 2020 في المغرب

المصدر: الدار البيضاء - البيان

أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2020 التي تنعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، وذلك في إطار خطة المجلس الترويجية الهادفة إلى جذب الأفراد والمراكز البحثية من المبتكرين في مؤسسات القطاعين العام والخاص للمشاركة في الجائزة.

وحضر المؤتمر الصحفي ممثل عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في المغرب، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وطاهر دياب، الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، وعلي السويدي، نائب رئيس لجنة التسويق والفعاليات لجائزة الإمارات للطاقة. كما شارك في الحدث وفد رفيع المستوى من مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن المغربية، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والمراكز البحثية التي تعمل على تطوير تقنيات وتكنولوجيا استخدام الطاقة المتجددة ووسائل الترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المملكة المغربية.

وتنطلق جائزة الإمارات للطاقة 2020 تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، بهدف جذب أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول والممارسات والأعمال الرائدة المعنية بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.

وقال أحمد بطي المحيربي: «تمثل جائزة الإمارات للطاقة انعكاساً لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتنفيذاً لأهداف رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 من أجل دعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.».

10 فئات

وستمنح جائزة الإمارات للطاقة 2020 الجائزة لـ 10 فئات، هي جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الكبيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أكثر من 500 كيلوواط)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الصغيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أقل من 500 كيلوواط)، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة للابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، بالإضافة إلى جائزة تقدير خاصة.