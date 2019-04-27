مبادرات إنسانية ومجتمعية لهيئة الهلال الأحمر في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

تفاعلاً مع مبادرات عام التسامح نظمت هيئة الهلال الأحمر في منطقة العين في منطقتي الوقن والقوع فعاليات وأنشطة حملة الهلال الأحمر الشاملة والتي تأتي ضمن عدة مبادرات إنسانية ومجتمعية سينفذها قطاع الشؤون المحلية بالهيئة على مدار العام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في العمل الخيري والإنساني مستهدفين العديد من الحالات الإنسانية في مختلف أنحاء إمارات الدولة. وذلك بحضور راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر، وحمود الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع جمع التبرعات، وسالم الريس العامري مدير مركز العين لهيئة الهلال الأحمر، وسلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة، وعدد من رؤساء الأقسام في الهيئة، ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة.

وستساهم أنشطة وبرامج حملة التسامح الإنسانية التي تم رصدها ضمن بنود الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المحلية المجتمعية بقطاع الشؤون المحلية في تطوير منظومة العمل الإنساني والمجتمعي من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية التي توحدت حولها رؤى الهلال الأحمر وشركاؤه من مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقديم عطاء إنساني متجدد يستهدف أكثر من خمسة آلاف فرد في منطقتي الوقن والقوع وبمشاركة أكثر من 69 جهة حكومية ومؤسسة خاصة وعدد من الأسر المنتجة في مدينة العين من أجل تعزيز تواجد الهيئة في المناطق البعيدة والنائية بالدولة، واستهداف أكثر من 5000 حالة إنسانية من المتعففين والمحتاجين والمرضى المعوزين.