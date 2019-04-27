وزارة الموارد البشرية والتوطين تحتفي باليوم العالمي للعمال

المصدر: دبي - وام

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو المقبل، وذلك خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

وقال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش رئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم العالمي للعمال بالوزارة: إن الاحتفال باليوم العالمي للعمال لهذا العام يأخذ طابعاً خاصاً كونه يتزامن مع عام التسامح، حيث أعدت الوزارة أجندة احتفالية تتوافق وتنسجم مع مبادئ وقيم التسامح وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، وتستهدف في الوقت ذاته تعزيز التواصل مع العمال والسعي نحو إسعادهم في يومهم العالمي.

وأضاف أن احتفال الدولة سنوياً باليوم العالمي للعمال يأتي للتأكيد على أن العاملين في دولة الإمارات باختلاف مستوياتهم المهارية يعتبرون طرفاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وذلك في ظل الحرص على ضمان الحقوق العمالية التي يكفلها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وتتضمن أجندة احتفالات وزارة الموارد البشرية والتوطين باليوم العالمي للعمال احتفالية كبرى للإعلان عن نتائج الفائزين ببطولة «بطاقة السعادة» لسداسيات الكريكت التي انطلقت في 29 مارس الماضي باستاد زايد للكريكت بمشاركة نحو 10 آلاف عامل من 30 قرية عمالية على مستوى الدولة ضمن 50 فريقاً، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المقرر أن يتم من خلال مراكز الخدمة «توجيه» توزيع 100 ألف «بطاقة سعادة» على العمال، وهي عبارة عن بطاقة للهاتف المحمول توفر مميزات عدة من ضمنها منح العامل دقائق اتصال مجانية وإنترنت لا محدود الاستخدام وسحب شهري على جوائز مالية لعدد 21 من مستخدمي هذه البطاقة، حيث يمنح الفائز الأول مبلغ 10 آلاف درهم، وألف درهم لكل فائز في السحب لبقية العمال على مدار السنة، إلى جانب توزيع مبلغ 10000 درهم في اليوم العالمي للعمال لثلاثة عمال من الفائزين بالسحب في ثلاثة مراكز للخدمة «توجيه».

أنشطة

تتضمن الأنشطة الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال توزيع الهدايا وكتيبات التوعية على العمال القادمين إلى الدولة، فضلاً عن زيارات للعمال في مواقع عملهم وتوزيع الهدايا عليهم ومن بينها أغطية رأس (الخوذ) التي تعمل بالطاقة الشمسية.