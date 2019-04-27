شرطة عجمان تكرّم متعاونين من الجمهور وموظفين متميزين

كرم العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان متعاونين من الجمهور لتعاونهما الإيجابي مع شرطة عجمان، كما كرم عدداً من الموظفين المتميزين في العمل بمركز شرطة الحميدية الشامل، بحضور المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس المركز.

وسلم مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة شهـادة ثناء وتقدير للمكرمين وتمنى لهم كل التوفيـق فـي حياتهم العملية وحيا فيهم روح التعاون وصدق المشاعر في خدمة الوطن الغالي، كما أشاد بحرص الموظفين على أداء الواجب وإحساسهم بالمسؤوليـة متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة العمل الأمني بالإمارة. عجمان ـ البيان