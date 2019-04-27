«قضاء أبوظبي» تتسلم 26 شكوى ضد محامين العام الجاري

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

تسلمت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في لجنة شؤون المحامين والخبراء، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 27 شكوى منها 26 شكوى تم تقديمها ضد عدد من المحامين، بالإضافة إلى شكوى واحدة تم تسجيلها ضد خبير.

وعقدت اللجنة خلال العام الجاري 7 اجتماعات تشاورية بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، تم خلالها الاطلاع على الشكاوى المقدمة واتخاذ القرارات القانونية المناسبة، والتي وصلت إلى الإيقاف عن العمل لمدة شهرين.

ووفقا لما أعلنته الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، فقد اطلعت لجنة شؤون المحامين والخبراء خلال العام الجاري على طلبات قيد 31 محامياً جديداً، وتجديد قيد 47 محامياً من المحامين المنتهي قيدهم لمدة تزيد على شهرين، وعلى الطلبات المقدمة للقيد بجدول الخبراء المشتغلين لـ 14 خبيراً في مختلف التخصصات، فيما تم الموافقة على تسجيل 71 مندوباً بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

وتتراوح العقوبات التي أقرتها لجنة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء أبوظبي، بحق المحامين المشكو في حقهم بين حفظ الشكوى وإيقاع عقوبة التنبيه والإيقاف عن العمل. ونجحت الإجراءات والمبادرات النوعية التي أقرتها دائرة القضاء أبوظبي في سبيل رفع نسبة المواطنين العاملين في مهنة المحاماة في زيادة عدد العاملين من 813 محامياً مع نهاية عام 2017 إلى 928 محامياً مع نهاية العام الماضي 2018.

وتتولى لجان شؤون المحامين والخبراء بالدائرة مهام الإشراف على أعمال الخبراء المعينين والمسجلين في جدول الخبراء ومتابعتهم، وترشيح الخبراء الجدد، وتقييم أداء الخبراء بعد تسليم التقارير، والنظر في الشكوى المقدمة ضد المحامين المقيدين ضمن جداول المشتغلين في الدائرة، فضلاً عن تلقي طلبات القيد في جدول المحامين والخبراء وإجراء الفرز والترشيح، وتنفيذ أحكام وقرارات المحاكم والنيابات بندب الخبراء وإجراء أعمال الخبرة المطلوبة.