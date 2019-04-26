ملتقى الاستدامة الاقتصادي بالفجيرة يركّز على تعزيز أمن واستقرار المجتمع

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن ملتقى الاستدامة الاقتصادي بات منصة مهمة تعكس أهم مجالات التكامل والتلاحم بين مختلف الجهات بالإمارة، مما يعزز من مرتكزات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة، بتوفير بيئة من الأمن والأمان التي تشكل المظلة الدائمة والمحركة لعملية الازدهار والتطور في البلاد، موضحاً أن الملتقى يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز مؤشرات الشعور بالأمن والسلامة، بتعزيز استدامة تصدر الإمارات بأن تصبح أكثر دول العالم أماناً واستقراراً.

جاء ذلك خلال انطلاق ملتقى الاستدامة الاقتصادية الثالث 2019 تحت شعار مستقبل إمارة الفجيرة الاقتصادي «ريادة واستدامة» وذلك بفندق بلودايموند منتجع دار السلام بالفجيرة أمس، بحضور عدد كبير من مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص، حيث ناقش الملتقى في جلسة حوارية أبرز إنجازات الإمارة في مجال الأمن والأمان، وأهمية تعزيز مفهوم التكاملية مع كافة الجهات بترسيخ أسس التعاون والتكامل بالإمارة من أجل تعزيز أمن واستقرار وسلامة المجتمع باعتباره أحد أهم مرتكزات التقدم الاقتصادي.

21 خدمة ذكية

واستعرض الملتقى أبرز الإنجازات بالإمارة بتحقيق القيادة العامة لشرطة الفجيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الخدمات الذكية المقدمة بعدد 21 خدمة ذكية بعدما كانت فقط 5 خدمات ذكية في عام 2016، كما نجحت القيادة العامة في المحافظة على نسبة 100% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان على مدى أربع سنوات متتالية، واستطاعت أن ترفع من نسبة الثقة بشرطة الفجيرة إلى 94.4% خلال العام الماضي بعدما كانت 89.3%، ومن ناحية معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ تحقيق زمن استجابة بلغ 7.2 دقائق.

وبينت الإحصاءات لكل 100 ألف من السكان، انخفاض معدل وفيات حوادث الطرق إلى 2.86% في عام 2018 مقارنة مع العام 2017 الذي سجل 4.06، وانخفض معدل الجرائم المقلقة من 82 جريمة خلال 2016 إلى 58 في العام الماضي، وانخفضت حوادث الحريق بشكل كبير بعد أن سجلت 0.36 خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016 الذي سجل 2.2.

وسجلت شرطة الفجيرة عدد 1994 بلاغاً مقدماً من خلال خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» التي تم إطلاقها في الأول من أكتوبر لعام 2018.

وفي الجانب الاقتصادي، استعرضت المنطقة البترولية في الفجيرة «فوز» نبذة عن المنطقة التي تمثل أكبر منطقة تخزين للمواد البترولية في الشرق الأوسط، التي تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، وأن أهدافها الاستراتيجية إنشاء مركز تسعير النفط بالمنطقة لإبرازها كمركز متكامل للطاقة.