وفد قضائي بحريني يطلع على تجارب محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بدار القضاء بمنطقة الجرف في عجمان، صباح أمس، وفداً من مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار تبادل زيارات وفود من السلطة القضائية للمحاكم والنيابات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات العملية في مجال أعمال السلطة القضائية بين الجانبين والوصول من خلالها إلى مزيد من تطوير التعاون القضائي.

ورحب المستشار علي حسن الفوره رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بدار القضاء بالوفد برئاسة نايف خليفة الذوادي مدير إدارة المحاكم والوفد المرافق له.

وتم تبادل المعلومات بين الطرفين ومناقشة وشرح إجراءات التقاضي بجميع مراحلها، إضافة إلى الاطلاع على آلية عمل المحاكم المدنية.