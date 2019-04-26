«إسلامية دبي» تطلق مبادرتي «ميدان التسامح» و«لنقرأ»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمركز «فيستيفال سيتي»، أمس، مبادرة «ميدان التسامح»، بحضور ورعاية الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة، وحصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع.

وتضمنت المبادرة إطلاق «شخصيات كرتونية» ذات أهداف تعليمية وتربوية، ومبادرة «لنقرأ» ذات أهداف خيرية إنسانية، و«ملتقى الثقافات» لأهداف اجتماعية ثقافية حضارية.

وتهدف «لنقرأ» إلى تعزيز ثقافة القراءة والاطلاع على المعرفة، وترسيخ قيم العمل الخيري بين مختلف فئات المجتمع. وسهّلت «إسلامية دبي» إمكانية التبرع عن طريق القراءة، حيث تدفع الدائرة خمسة دراهم لكل صفحة مقروءة من الكتب الموجودة في المكتبة التي وفرتها الدائرة في مكان الفعالية بـ«الفيستيفال سيتي».