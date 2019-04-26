تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة دبي و«هيئة الطرق»

المصدر: دبي- البيان

عقد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تم خلاله بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المشاريع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالحركة المرورية، والأنظمة الذكية، والمقترحات والرؤى المستقبلية للمشاريع التي تسهم في تأمين الطرقات وتقليل الازدحام، وتأمين المناسبات، وإيجاد الحلول للظواهر المرصودة من قبل الجهتين.

وتضمن الاجتماع الذي عقد في القيادة العامة لشرطة دبي، مناقشة مشروع عيون، وإدارة الأزمات والكوارث، وتصاريح مشروع رصد، ووسائل تأمين مناطق استراحات الشاحنات، ومشروع «تمهل»، ووحدة إدارة الحوادث المرورية، ومواصفات التقنيات الذكية والحديثة، ومحطات مترو دبي، و«المركز الذكي 24/7 في الهيئة».

ورحب اللواء عبد الله خليفة المري بمطر الطاير ووفد هيئة الطرق والمواصلات، مثمناً الدور الذي تقدمه الهيئة من تعاون مستمر وتنسيق عالي المستوى، ودعم للجهات والدوائر في إمارة دبي، مؤكداً أن الاجتماعات التنسيقية التي تجرى بين القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف الرامية إلى إسعاد الجمهور، وبث الطمأنينة في المجتمع، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تحقق تطلعات وأهداف الحكومة.

أمر تكاملي

من جانبه، قال مطر الطاير إن التعاون والتواصل والعمل بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، هو أمر تكاملي واستراتيجي، وأن شرطة دبي بسمعتها ومكانتها العالية سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً، أصبحت نموذجاً رائعاً يفخر به الجميع كمؤسسة أمنية رائدة ومبتكرة، وتحقق النجاحات بشكل مستمر، وأن الهيئة كعادتها داعمة للجهود، التي تبذلها شرطة دبي، ومستمرة في هذا الدعم لتحقيق الرؤى والأهداف.

واستعرض ممثلو شرطة دبي عدداً من المواضيع، شملت مستجدات تطوير الأنظمة وربطها بمشروع عيون، ومدى تأثير هذا التحديثات في السيطرة على متابعة المركبات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مشروع رصد ومستجداته، والاحتياجات اللوجستية لإدارة الأزمات والكوارث، والوسائل المقترحة لتأمين مناطق استراحات الشاحنات وطرق تغطيتها أمنياً، وبعض الظواهر العمالية، التي تتسبب في حوادث الدهس، وكذلك مشروع «تمهل» الذي يحدد سلوكيات قائد المركبة، عبر نظام ذكي مرتبط بخريطة البنية التحتية، ومراحله والتجارب المختلفة والمتنوعة والشبيهة لهذا المشروع ونتائجها.

وطرح ممثلو هيئة الطرق والمواصلات عدداً من المواضيع، شملت إدارة الحوادث المرورية في دبي، حيث استعرض في هذا الجانب، نتائج النصف الأول من العام 2019 للتجربة التي أجريت على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومستوى الاستجابة للحوادث بمختلف أنواعها، بما فيها تعطل المركبات، ومعدل إخلاء الحوادث في هذه التجربة، حيث سجل معدل وقت إخلاء الحادث 13.89 دقيقة، وكان الوقت المستهدف 15 دقيقة، إضافة إلى المراحل المستقبلية لهذه التجربة، ومدى إمكانية تعميم تجربة إدارة الحوادث المرورية على مستوى إمارة دبي، وتحليل النتائج وتقييمها، وتقييم رضا المتعاملين على تجربة مشروع إدارة الحوادث، حيث كشفت النتائج عن انخفاض الحوادث بنسبة 22% وتحسن انسيابية حركة السير بنسبة 5% في الربع الأخير من العام 2018 مقارنة بالربع الأخير من العام 2017 رغم الزيادة في عدد المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد في نفس الفترة والتي ازدادت بنحو 1,8 مليون مركبة، إضافة إلى استعراض أبرز التحديثات والتطورات في مبادرة «المركز الذكي24/7»، الذي يقدم خدمات الهيئة عن طريق الخدمة الذاتية للمتعاملين على مدار 24 ساعة من دون موظفين، واستمع الحضور إلى التحديثات التي أضيفت للمركز الذكي، والخدمات التي يطلبها الجمهور وتمت إضافتها.

متطلبات

ناقش الاجتماع عدداً من المتطلبات اللوجستية للمشاريع القائمة والمشتركة، واتفق الطرفان على تنفيذ المشاريع المقترحة والتي يمكن تنفيذها في الوقت الراهن، ومتابعة الاقتراحات والاحتياجات المستقبلية، ووضع فرق عمل مشتركة لدراسة المواضيع المستقبلية.