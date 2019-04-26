وفد صيني يبحث التعاون مع شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء المهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة قوانغ جينغ، نائب حاكم مقاطعة هوباي، ومدير مكتب الأمن العام في المقاطعة، في القيادة العامة لشرطة دبي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق وتبادل الخبرات، وتبادل المعلومات والدورات في المجالات الشرطية بين القيادة العامة لشرطة دبي وجمهورية الصين الشعبية.