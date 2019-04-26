193 مشاركة ضمن «التميز الإداري»في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2019، في دورتها الخامسة عشرة بحضور ضيف الشرف، الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والأفراد، وذلك للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي والتميز الإداري والتميز المؤسسي بكل فئاتهم من الأفراد ومن الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وألقت عائشة عبد الرزاق العبيدلي، رئيسة مجلس الشباب في الإدارة العامة للتميز والريادة كلمة الجائزة، موجهة الشكر إلى القائد العام لشرطة دبي على رعايته الكريمة لها، مؤكدة أن فئات الجائزة شهدت هذا العام مشاركة كبيرة من قبل الموظفين، حيث تلقت الإدارة العامة للتميز والريادة ما يقارب 193 طلباً للمشاركة في فئة التميز الإداري، و448 مشاركة ضمن فئة التميز الوظيفي، بينها 97 مشاركة من العنصر النسائي و50 من فئة الشباب.

صناعة الريادة

وعقب ذلك، قدم الدكتور هزاع خلفان النعيمي محاضرة بعنوان (صناعة الريادة الحكومية وفق متطلبات منظومة التميز الحكومي)، استعرض خلالها خبرته الواسعة في مجال الإدارة الحكومية والتميز والابتكار وفي مجال المبادرات الحيوية مثل منظومة التميز الحكومي ومبادرة محمد بن راشد للابتكار ومبادرة دبي للتدريب الذكي وغيرها.

فئة التميز المؤسسي

وعقب المحاضرة، كرم القائد العام الإدارات العامة ومركز الشرطة الفائزة ضمن فئة «التميز المؤسسي»، حيث فازت الإدارة العامة لأمن المطارات بأفضل جهة تحقيقاً لخطة شرطة دبي 2021، وفازت أيضاً كأفضل جهة في مجال الحكومة الذكية.

وشهد حفل جائزة القائد العام تكريماً خاصاً من قبل اللواء عبد الله خليفة المري إلى الموظفة فاطمة محمد المدني من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لتميزها وضربها مثالاً يحتذى في التميز والريادة.