«مدني دبي» ينظم ملتقى الإمارات السنوي للسلامة من الحريق 29 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تنظم الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ملتقى «الإمارات السنوي التاسع للسلامة من الحريق»، في 29 أبريل الجاري، بفندق بلازو فيرساتشي دبي، وذلك برعاية اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومشاركة ممثلين حكوميين، ومسؤولي أجهزة الدفاع المدني على المستوى الدولي، والشركاء الاستراتيجيين، وخبراء الحرائق، والشركات العاملة في المجال التخصصي.

ويعتبر «ملتقى الإمارات للسلامة من الحريق»، منصة دولية سنوية تقام في إمارة دبي، يستعرض خلالها خبراء الحريق الدوليون أفضل الممارسات والتجارب في مجال السلامة من الحريق.

وتضم قائمة المتحدثين في الملتقى، العقيد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ، وبول والكر قائد هيئة إطفاء كورن وول والقائد الدولي للمجلس الوطني البريطاني لكبار ضباط الإطفاء، وجون رانكل خبير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد، والمهندس هووا جيانغ تاي نائب رئيس جمعية مهندسي الإطفاء في ماليزيا، ودكتور سباستيان يوكليلا رئيس قسم الفحص في مختبر «الإمارات للسلامة».

توجهات

وأكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، أهمية ملتقى «الإمارات للسلامة من الحريق»، الذي ينظمه دفاع مدني دبي كل عام، والذي يأتي وفق توجهات الدولة لاستدامة التطور في كافة المرافق والمؤسسات الحكومية، لذا نحرص على تنظيم الفعاليات والملتقيات التي تصب في هذا الاتجاه، وملتقى الإمارات للسلامة من الحريق، يعد الأبرز في المنطقة، بالحلول التي يقدمها في المجال.