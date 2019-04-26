أمل الكوس تطّلع على خدمات مركز الشرطة الذكي (SPS) في لامير

المصدر: دبي - البيان

زارت أمل الكوس الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم، رئيسة لجنة التربية التابعة لمنظمة اليونسكو في الإمارات، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة لامير.

واستمعت إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري، ويقدم إلى مرتادي لامير كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

واطلعت على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز.