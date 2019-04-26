«نوافذ» منصة لترويج خدمات بلدية عجمان الإلكترونية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أهمية تنظيم معرض تسويق خدمات الدائرة «نوافذ» بدورته الـ 4، والذي يقام تحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، في «سيتي سنتر» عجمان لمدة أسبوع وبمشاركة كل قطاعات الدائرة ومراكز سعادة المتعاملين.

وذكر أن المعرض منصة تجمع الدائرة بمتعامليها لتعريفهم بالخدمات والتطبيقات الذكية وكيفية استخدامها بسهولة مطلقة، فضلاً عن الاستماع لملاحظاتهم وتلبية طلباتهم، وأكد حرص الدائرة في عملية التحول الذكي في كل الخدمات من خلال التطبيقات الذكية التي وجدت تجاوباً كبيراً من الجمهور لجميع الخدمات التي تقدمها الدائرة واستمرار عملية التطوير والتحديث للبرامج للوصول لأفضل الخدمات التي تنال رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن المعرض وجد تجاوباً من الجمهور، حيث تم تقديم معلومات شاملة للجمهور عن الخدمات الذكية وطريقة استخدامها وإنزال التطبيقات لعدد من الجمهور، كما تم تكريم الفائزين للمستخدمين لبعض التطبيقات لعدد من المعاملات، لتشجيع الجمهور للاستفادة من مزايا الخدمات الإلكترونية.