مجالس «الداخلية» الرمضانية تنطلق بشعار «الأخوّة الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة، مطلع شهر رمضان المبارك لتناقش عدداً من الموضوعات المجتمعية الحيوية تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، حيث سيعقد 70 مجلساً على مستوى الدولة من بينها 14 مجلساً نسائياً يركز على موضوع «المرأة والطفل» و«النموذج الإماراتي».

وستناقش المجالس مواضيع «قيم السلام» و«مكافحة التمييز والكراهية» و«آفة الإرهاب» و«علاقة الشرق بالغرب» و«الإمارات وصناعة التسامح» و«نشر الأخلاق» و«كبار المواطنين وأصحاب الهمم» و«المرأة والطفل».

وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، المشرف العام على المجالس، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية لدعم مواضيع المجالس التي تنوعت تحت شعارها الرئيسي، لتناقش مواضيع حيوية ذات بعد استراتيجي ومتوافق مع رؤية حكومة الإمارات الساعية لنشر المعرفة والثقافة من خلال الملتقيات والحوارات المجتمعية، كما أن المحاور تصب في الهدف الرئيس لدولة الإمارات في اتخاذها شعار التسامح للعام 2019.

وقال: كما جرت العادة ستنعقد بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والإدارات الشرطية في عمل متكامل يهدف لتعزيز جهود الوزارة في نشر الثقافة المجتمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية والغاية المنشودة من المجالس بتعزيز الحوار المجتمعي.

وأوضح العقيد الدكتور عبد الله الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، أن ما يميز مجالس العام الحالي في دورتها الثامنة في رمضان المبارك، زيادة عدد المجالس النسائية لتصبح 14 مجلساً بدلاً من 7 في كل دورة تأكيداً على أهمية هذه المجالس ودورها الرئيس في إثراء النقاشات من قبل العناصر النسائية، وخاصة أن الموضوع الفرعي للمناقشات سيكون بعنوان «المرأة والطفل» للحديث عن التجربة الإماراتية.

وقال إن المجالس في يومها الأول، بما فيها المجلس النسائي في أبوظبي، ستتناول موضوع «قيم السلام»، وكيفية تعزيز جهود مفهوم السلام بين دول العالم، من خلال عدة محاور تشمل نشر ثقافة السلام، وشخصيات تمثل قدوة في التعايش والسلام، وترسيخ أخلاقيات السلام في الأجيال، والإسلام دين السلام من منطلق الحديث الشريف: «أفشوا السلام بينكم».

كما أشار إلى وجود مجلس نسائي خاص يعقد بالوقت نفسه في إمارة أم القيوين، المرأة والطفل (النموذج الإماراتي)، حيث سيناقش جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة والارتقاء بالخدمات المقدمة لها وللأطفال وحمايتهم.

جسور التواصل الفكري

وبدوره أكد الرائد حمدان الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، أن مجالس الداخلية تلعب دوراً مهماً في مد جسور التواصل الفكري البنّاء، بين المسؤولين والمواطنين من خلال مناقشة القضايا والمواضيع المهمة، ووضعها في الميزان للخروج بمقترحات تطويرية تسهم في نهضة المجتمع، وتعالج بعض المشكلات التي تحتاج إلى جلسات حوارية بنّاءة.