«العسكري السوداني»: سنحتفظ بالسلطة السيادية

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

كشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أمس، عن أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

وقال الناطق شمس الدين الكباشي: «يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط، دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل».

وأكّد المعارض السوداني رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، أن المجلس العسكري الانتقالي سيسلّم السلطة لحكومة مدنية، واصفاً الاجتماع الذي أجرته قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي بـ«الإيجابي والمطمئن».

وشدّد المهدي على أن المرحلة الحالية تتطلب من قوى الحرية والتغيير تكوين مجلس مصغر يقود المفاوضات. وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، وجدي صالح عبده، لـ«البيان»، إن لقاء القوى مع المجلس الانتقالي أزال الكثير من الشكوك وأسّس الثقة المتبادلة.

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