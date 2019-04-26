«الوطني» يناقش «تنظيم العلاقات القضائية» وسياسة «بريد الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الـ 14 والـ 15 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 16 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، ويناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وموضوع عام بشأن سياسة مجموعة بريد الإمارات، ويوجه 15 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة الـ 14 يوجه حمد أحمد الرحومي، وناعمة عبدالله الشرهان، سؤالين إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية»، وحول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية»، فيما يوجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي سؤالاً إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام حول «الرقابة على الألعاب الإلكترونية».

ويوجه كل من حمد أحمد الرحومي وسالم علي الشحي 3 أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حول «طلب بطاقة الهوية الأصلية لإنجاز معاملات الوزارة»، و«صحة الشهادات العلمية المقدمة للتوظيف»، وحول «التأمين الصحي لعمال الخدمة المساعدة».

ويوجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، وسالم علي الشحي، وأحمد يوسف النعيمي، 3 أسئلة إلى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية»، و«خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وحول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة». كما يوجه سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول «التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة».

وحسب جدول أعمال الجلسة الـ 15 يوجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، حيث يوجه سالم علي الشحي إلى معاليه سؤالاً حول «إعفاء المستفيدين من منافذ بيع السلع الغذائية المدعومة من دفع ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع»، فيما يوجه حمد أحمد الرحومي إلى معاليه سؤالاً حول «أهداف الضريبة الانتقائية».

كما يوجه الدكتور سعيد عبدالله المطوع إلى معاليه سؤالاً حول «تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة»، ويوجه العضو محمد سالم كردوس العامري، سؤالاً حول «دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية»، ويوجه خالد علي بن زايد الفلاسي سؤالاً حول «فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية».

ويطلع المجلس الوطني خلال الجلسة الـ 15 تحت بند الرسائل الواردة للمجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة»، وذلك للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

وناقشت اللجنة موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات ضمن 3 محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.