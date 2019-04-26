حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير بلجيكا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أول من أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، بيتر كلاس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا.

جدير بالذكر أن 116 من الشركات البلجيكية المتخصصة في المجالات الاستشارات الإدارية والتقنية والتسويقية، إضافة إلى شركات التجارة العامة والاستثمارية تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، بهدف تعزيز وصولها للأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط.