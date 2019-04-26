عبد الله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني مستجدات الأوضاع

المصدر: لندن - وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جيرمي هانت، وزير الخارجية البريطاني. وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.