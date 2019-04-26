محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي التنموية القابضة»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وعضوية كل من: جاسم محمد بوعتابه الزعابي نائباً للرئيس، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، وعبد الحميد محمد سعيد، وسالم راشد عبدالله النعيمي، وفاضل عـبدالباقي العلي، وكاي ايريك ريلاندير.

وإلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أميناً عاماً للمجلس التنفيذي بدرجة وكيل دائرة بمكتب أبوظبي التنفيذي. كما أصدر سموه قراراً آخر بتعيين الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي مديراً عاماً لمكتب أبوظبي التنفيذي.