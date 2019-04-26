رئيس بوركينا فاسو يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار الرئيس روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، أمس، واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي. وكان في استقبال رئيس بوركينا فاسو، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الرئيس كابوري مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.وتجول رئيس بوركينا فاسو في أروقة واحة الكرامة ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن الواحة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة، توجّه رئيس بوركينا فاسو إلى سجل الزوار ودوّن كلمة عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.