أبوظبي تستضيف أعمال لجنة المشاورات الإماراتية - الجورجية

المصدر: أبوظبي- وام

انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة أبوظبي، أعمال لجنة المشاورات السياسية الأولى الإماراتية - الجورجية.

وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وضم عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جورجيا، وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. في حين ترأس الجانب الجورجي أليكساندر خفتيسياشفيلي نائب وزير خارجية جورجيا، وضم رولاند بيريدز سفير جورجيا غير المقيم لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التعاون السياسي والاقتصادي.