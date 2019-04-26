استعراض خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة، والدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والبرامج والخطط والمشاريع الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، وعلى منظومة الحكومة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة بأبوظبي، وتناول بحث آلية تطوير وتعزيز منظومة الأمن الغذائي لتحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامته كركيزة مهمة لجودة حياة مجتمع الإمارات، والتعرف على التحديات المستقبلية وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي، وأهمها الظواهر الطبيعية القاسية.