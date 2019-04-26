جواهر القاسمي: «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير» يعكس أهمية الكتابة في تحقيق استقرار العالم

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن عرض «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير» يعكس دور الأدب الإنساني الملتزم في تأكيد القيم الإيجابية، وإبراز أهمية ودور الثقافة والمعرفة في تشجيع الحوار والتواصل بين الشعوب التي تتقاسم معاني المحبة والتعاون والحوار.

وأثنت سموها، خلال حضورها العرض الذي أقيم مساء أول من أمس، على مسرح المجاز ضمن احتفالات «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019»، على جهود فريق العمل في تقديم ملحمة فنية رفيعة المستوى تشكّل استمراراً لنهج إمارة الشارقة في إحياء التراث الأدبي العالمي، وجمع الناس من مختلف الأعمار والاهتمامات والجنسيات على الفن.

وأشارت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى أن الرسالة الأساسية لهذا العمل تتمثل في الدعوة إلى مواصلة الكتابة باعتبارها فعلاً ضرورياً من أجل تدوين الآداب والعلوم والمعارف، ونقلها إلى الأجيال الحالية واللاحقة، إلى جانب أهمية الكتابة في تسهيل التواصل وعرض الأفكار وتقريب الآراء، لينعم العالم بالاستقرار وتواصل شعوبه مشوار تحضرها ونهضتها.

وقالت سموها: «إن اختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 يمثل تقديراً مستحقاً لدورها البارز في دعم الكتاب، وتعزيز ونشر ثقافة القراءة، في ظل الرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكل مبادرة وفكرة تتمحور حول الكتاب، باعتباره وسيلة معرفية تجمع بين الثقافة والتعليم، وأداة لمواجهة الظلام بالفكر النيّر».