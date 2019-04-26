«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.

وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة: «إن اللجنة أدخلت تعديلاتها النهائية على تقريرها في شأن مشروع القانون وعلى الجدول المقارن للمشروع بعد مناقشته ودراسة الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة خلال اجتماعاتها الماضية ولقاءاتها مع الجهات المعنية بمشروع القانون والجهات التي تقدم خدمات لتلك الفئة المهمة من النسيج الاجتماعي الإماراتي».