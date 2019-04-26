قضاء أبوظبي تطلق الإصدار الأول من دستور الإمارات بلغة برايل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إصدار دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بلغة برايل، والذي يعتبر الأول من نوعه، وباكورة إصداراتها القانونية بلغة برايل، وأكدت دائرة القضاء أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهودها نحو نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وذلك عبر منهجية متكاملة تعتمد التواصل الفعال مع كل الفئات، مشيرة إلى رؤيتها الاستراتيجية حول أهمية الثقافة القانونية في تعزيز سيادة القانون واستقرار ونهضة المجتمع.

وكان المستشار يوسف سعيد العبري؛ وكيل دائرة القضاء في أبوظبي قد أطلق الإصدار الأول لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة بلغة برايل؛ اليوم من جناح دائرة القضاء بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب؛ بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث قدم عدداً من النسخ كإهداء من دائرة القضاء في أبوظبي إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأكد المستشار العبري؛ أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل تحت مظلة رؤية حكومة أبوظبي، ووفق خطة متكاملة لدعم أصحاب الهمم وتقديم خدمات عدلية وقضائية متخصصة تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى العديد من مشروعات المسؤولية المجتمعية، بما في ذلك جهود التوعية ونشر الثقافة القانونية.

تعاون

ومن ناحيته قال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن المؤسسة إحدى المؤسسات المنفذة لسياسات وبرامج حكومتنا الرشيدة لخدمة تأهيل ورعاية وتعليم أصحاب الهمم، لتحقيق هدف الحكومة في أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي 2030، تستثمر الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.