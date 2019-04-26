3 مراكز لتقديم دورات النقاط المرورية بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استحدثت شرطة أبوظبي 3 مراكز لتقديم خدمة برامج النقاط المرورية، للتسهيل على المتعاملين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، بتدريب وتأهيل السائقين المخالفين ومسجل بحقهم نقاط مرورية. وتهدف إلى تفادي سحب رخصة القيادة للملتحقين بالبرنامج الأول، واسترجاع رخصة القيادة المسحوبة في البرنامج الثاني، وفك حجز المركبة في البرنامج الثالث. وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع، أن المراكز تتوزع في أقسام برامج النقاط المرورية بمنطقة مصفح، والمتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، و المتابعة الشرطية في مبنى بريفاب «المرور القديم» بمنطقة العين، وتعقد الدورات بـ«اللغة العربية والإنجليزية والأوردو».

وقال المقدم أحمد جمعة الخييلي، رئيس قسم برنامج النقاط المرورية، إن برامج النقاط المرورية تهدف إلى تدريب وتأهيل السائقين من مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي، من خلال تنسيبهم في دورات تأهيلية، حيث يتم تخفيض (8) نقاط مرورية للمرة الواحدة في السنة لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة عن (23) نقطة مرورية.

وأشار إلى برنامج استرجاع رخصة القيادة الدائمة في الحالات التي يتم فيها حجز الرخصة في السابقة المرورية الأولى ووقف العمل بها لمدة (3) أشهر، وفي السابقة المرورية الثانية يتم حجز الرخصة ووقف العمل بها لمدة (6) أشهر وفي السابقة المرورية الثالثة يتم حجز الرخصة ووقف العمل بها لمدة سنة