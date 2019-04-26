شرطة عجمان تحدد مواعيد الشاحنات على شارع محمد بن زايد

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، عن تحديد مواعيد جديدة لتنقل الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الإمارة، وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية، والتخفيف من الازدحام على الشارع.

وصرح المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان عن قرار الشرطة بمنع سير الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة عجمان، في الطريق القادم من إمارة أم القيوين بالاتجاه إلى إمارة الشارقة من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 2019/‏4/‏28.

وأضاف، أن المنع مطبق على جميع الشاحنات ما عدا الحاصلة منها على ترخيص للعبور في أوقات المنع من إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان يتضمن تبرير سبب التقدم بطلب العبور. وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، أن قرار المنع جاء لتعزيز السلامة المرورية على الطريق، نظراً لخطورة تواجد الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطريق السريع خلال النهار، وتأمين سيرها في وقت تقل فيه حركة المركبات الخفيفة.