تعاون بين لجنة «إسعاد» ومكتب دائرة السياحة التايلندية في دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، في مقر الإدارة العامة للتدريب وفداً من مكتب دائرة السياحة التايلندية بدبي برئاسة هاتساناي تشاسري، نائب مدير مكتب السياحة التايلندي بدبي والشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون المشترك.

وناقش الجانبان التنسيق حول مذكرة التعاون المزمع توقيعها بين شرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد، وهيئة السياحة التايلندية، وذلك أثناء مشاركة هيئة السياحة التايلندية في معرض السياحة والسفر الذي سيقام في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ضمن وفد رفيع المستوى سيزور الدولة من مملكة تايلند.