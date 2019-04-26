مركز النقل المتكامل في أبوظبي يوفّر خدمة حافلات مجانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي ممثلةً بمركز النقل المتكامل عن إضافة خدمة مجانية جديدة بالحافلات الصغيرة من مطار أبوظبي الدولي إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، بدءاً من اليوم من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الـ 10 مساء، وبتواتر زمني كل ساعة.

وفي هذا الصدد أفاد مركز النقل المتكامل بأن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لمبادرة «تنقل بسهولة» التي أطلقتها الدائرة مؤخراً لتعزيز مستوى رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، والتي بدأت في منطقتي مصفح، ومدينة خليفة، وبين الجسرين مؤكداً الحرص على تحقيق خطط المركز الهادفة إلى تحقيق التكامل بين جميع خدمات النقل والارتقاء بجودتها، والسعي الحثيث لتطوير منظومة النقل العام وفق أفضل الممارسات العالمية.