«أبوظبي للجودة» يوقّع اتفاقية تعاون مع «أوشاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، «الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي»، اتفاقية تعاون مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» حول برنامج مطابقة الأنظمة الداخلية للكيانات المطبقة لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار حرص الطرفين على التنسيق والتعاون المشترك بينهما، بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية المنشودة من قبل كل منهما، وتفعيل وتطوير الأداء العام، وإرساء قواعد التعاون والعمل الجماعي المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنشودة.

ووقع الاتفاقية عن المجلس الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام للمجلس، وعن المركز الدكتور جابر عيضة الجابري، المدير العام للمركز.