بدء صيانة الجسر المؤدي إلى فندق مدينة المرفأ

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، مشروع أعمال صيانة الطرق بمدينة المرفأ، حيث بدأ قطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة المرفأ بصيانة الجسر المؤدي إلى فندق المرفأ لضمان انسيابية الحركة المرورية من وإلى الفندق، لاسيما في ظل ما تشهده مدينة المرفأ من أنشطة سياحية ومهرجانات رياضية متنوعة.

كما تقوم البلدية بتجهيز البنية التحتية وتهيئة مواقع الفعاليات لتوفير الخدمات اللازمة لنجاحها، وتعزيز دور المدينة كوجهة بارزة للسياحة والرياضة، وتسليط الضوء على ما تتمتع به المنطقة من عناصر جذب سياحي، وإبراز دور مدينة المرفأ الرياضي، وتوفير المرافق والخدمات الملائمة لعشاق الرياضات المختلفة.