6 صيدليات ذكية في منشآت أبوظبي الصحية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت الدكتورة فاطمة البريكي مديرة إدارة مستلزمات الصيدلة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن أن الصيدلية الذكية تم تطبيقها في 6 منشآت في صحة، بالنسبة للصيدلية الخارجية وهي: مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى الرحبة، مستشفى توام، ومستشفى العين، ومركز محمد بن زايد الصحي، ومركز بني ياس الصحي، كما تم تطبيقها في 4 منشآت بالنسبة للصيدلة الداخلية في كل من: مستشفى السلع، غياثي، مدينة زايد في منطقة الظفرة، وفي مستشفى الكورنيش في أبوظبي. ومن جانبه أكد الدكتور جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حرص الشركة على تسخير نتائج الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الحديثة لتقديم رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية لجميع المتعاملين مع منشآت «صحة».

وقال خلال افتتاح مؤتمر أبوظبي للصيدلة السنوي الرابع: «إن قطاع الرعاية الصحية يشهد تطوراً غير مسبوق تاريخياً نتيجة التحول الرقمي والعلوم الحديثة، مشيراً إلى أن «صحة» وظّفت الابتكارات والتقنيات المعتمدة في قطاع الرعاية الصحية بهدف تقديم عناية طبية متميزة للمرضى».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» أن مؤتمر أبوظبي للصيدلة السنوي الرابع، من المؤتمرات المهمة التي تعود بالنفع على جميع العاملين في قطاع الصيدلة، بما يقدمه من أبحاث ودراسات، يستعرضها نخبة من المختصين من مختلف أنحاء العالم، تسهم في تطور قطاع الصيدلة، مشيراً إلى أن عدد الصيادلة العالميين في شركة صحة بلغ 1106 صيادلة، منهم 82 إماراتياً.

ومن جانبه أكد محمد حارب القمزي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة «صحة»: «أن الإمارات تبذل قصارى جهدها لتحقيق السعادة والرفاهية لشعبها وذلك من خلال الدعم المستمر للخدمات الطبية والعلاجية والذي يسهم في توفير أجود الخدمات العلاجية والصيدلانية وفق المعايير العالمية».

وقال: «إن الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي تشهد تطوراً لافتاً، وبالأخص خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها شركة صحة للمتعاملين مع منشآتها».

ومن جانبها أكدت الدكتورة فاطمة البريكي مديرة إدارة مستلزمات الصيدلة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر: «أن المؤتمر استقطب 54 متحدثاً متميزاً محلياً وعالمياً، من بينهم 46 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، و8 خبراء عالميين، من عدد من الجامعات الطبية العالمية، ومديري صيدلة من مؤسسات علمية عالمية، ومؤسسات صحية وهيئات السلامة الدوائية العالمية، من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الخليج، مما يمثل إضافة نوعية للمؤتمر، ويكسب الحضور خبرات مهمة، إذ يقدم الخبراء خلاصة خبراتهم وأبحاثهم ودراساتهم أمام المؤتمر الذي يتوقع أن يشارك فيه نحو 1700 شخص».