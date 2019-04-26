«زايد للإسكان» ينظم مبادرة الفحص والتثقيف الصحي

المصدر: دبي - البيان

نظّم برنامج الشيخ زايد للإسكان، مبادرة الفحص والتثقيف الصحي لموظفي البرنامج بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وذلك بمبنى البرنامج الرئيسي في دبي، وتضمنت المحطات الصحية التي شارك من خلالها الموظفون، محطة الفحوصات الطبية ومحطة التغذية السليمة ومحطة الإقلاع عن التدخين ومحطة فحص العيون، ومحطة الألعاب الصحية، ومحطة السعادة والفضفضة، ومحطة صحة الفم والأسنان، ومحطة الجلدية والتجميل، والإسعافات الأولوية والتدريب على الحرائق.

وقال عبدالله محمد الشحي، مدير إدارة الاتصال الحكومي: «إن المبادرة من شأنها تعزيز الوعي الصحي لدى الموظفين من خلال إكسابهم المهارات الصحية اللازمة، وترسيخ العادات الصحية السليمة وأنماط الحياة الصحية لديهم». وأضاف أن المبادرة ستسهم أيضاً في تحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية لدى الموظفين.