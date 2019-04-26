سحب وتعليق تسجيل «موسلي باور»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية بالدولة، بشأن سحب جميع التشغيلات وتعليق تسجيل المستحضر العشبي «Musli power X -Tra»، المستخدم لتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال والنساء.

وأشارت في التعميم، إلى أن مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث التابع للوزارة، قام بتحليل عينة من المستحضر، وكشف عن احتواء كبسولة المستحضر على كتلة بنية اللون بديلاً عن البودرة، بحسب مواصفات المنتج، كما قامت الشركة المصنعة بتمديد صلاحيته لسنة كاملة، حيث إن صلاحية المنتج المسجل في الوزارة، هي 24 شهراً، في حين دُوّن على العبوة أنه صالح لمدة 36 شهراً.